Cantor Netinho retorna ao hospital para tratar câncer linfático: 'Não tenho pressa'

O cantor Netinho vai retornar, nesta segunda-feira (31), ao hospital para a segunda fase do tratamento contra o câncer no sistema linfático. No último sábado (29), o artista publicou uma mensagem de carinho aos fãs e afirmou que "está em busca de cura".

"Não se preocupem, está tudo indo muito bem. Não tenho pressa, nem agonia, nem tristeza. Sigo leve e cheio de gratidão, sob as bençãos de Deus, em direção à minha cura", escreveu Netinho, no Instagram.

O diagnóstico do cantor foi oficializado no dia 22 de março, por meio de boletim médico divulgado pelo Hospital Aliança, em Salvador, e de publicação feita no próprio site oficial. Ernesto de Souza Andrade Júnior, o Netinho, tem 58 anos e está sob "acompanhamento onco-hematológico", segundo a unidade de saúde.

Na última quarta-feira (26), Netinho compartilhou uma mudança no visual ao raspar o cabelo para o tratamento. "No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina", disse.

Como é o câncer de Netinho?

Netinho cuida atualmente de um linfoma, caracterizado como um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.Segundo o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh), esse sistema é um importante componente do sistema imunológico, envolvido na produção de células de defesa, chamadas linfócitos.

Existem dois tipos principais de linfoma: de Hodgkin(LH) e Não-Hodgkin (LNH). Ambos os linfomas apresentam comportamentos, sinais e graus de agressividade diferentes.

A principal diferença está nas células doentes: o LH é caracterizado pela presença de células grandes e facilmente identificáveis no linfonodo acometido, conhecidas como células de Reed-Sternberg. Já o LNH não tem um tipo celular característico.

