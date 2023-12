Compadre Washington receba alta após cirurgia: "É ir para casa e repousar"'

O cantor Compadre Washington teve alta no início da tarde deste sábado (30) do Hospital Mater Dei, em Salvador. O artista foi submetido a uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com apendicite aguda.

O artista deu entrada no hospital na sexta-feira (29) queixando-se de fortes dores abdominais, e utilizou as redes sociais para agradecer à equipe médica pelo tratamento.

"Queria agradecer a todo mundo do Hospital Mater Dei, toda equipe, pessoal da recepção, da segurança, enfermeiros, todos que cuidaram de mim", declarou o artista no Instagram. Ele ainda compartilhou detalhes do tratamento.

A banda É o Tchan informou que Compadre Washington ficará afastado dos palcos enquanto se recupera do procedimento cirúrgico.

Apesar disso, durante esse período, o cantor Beto Jamaica cumprirá a agenda de shows já programada nos próximos dias.