Cantores lamentam morte do filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares

Artistas utilizaram as redes sociais, nessa terça-feira (9), para lamentar a morte do pequeno Arthur, de 11 meses, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares. Diagnosticado com síndrome de Patau, o bebê estava internado em Fortaleza e faleceu na última segunda (8).

Um dos cantores a se pronunciar foi Wesley Safadão: “Acordei agora com a triste notícia do falecimento do filhinho do meu amigo Zé Vaqueiro. Que Deus traga o conforto ao seu coração e de sua esposa, e de toda a família. Recebam meu abraço e meus sentimentos”, declarou o artista.

Outro famoso que também lamentou a partida foi o cantor João Gomes: “Meus sentimentos, meu amigo Zé Vaqueiro. Essa sempre será uma estrelinha no céu que vai te esperar com muito amor. Força pra você e toda a família”.

FALECIMENTO

A morte do pequeno Arthur foi confirmada através de comunicado, publicado nas redes sociais de Zé Vaqueiro. Na nota, a causa do falecimento foi atribuída à disfunção múltipla de órgãos, condição em que ocorre deterioração aguda de dois ou mais órgãos, resultando em perda da função dos órgãos afetados.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar”, afirmou o músico através do comunicado, aproveitando para agradecer pelo apoio e pelas orações que a família recebeu.

Ao longo da vida, Arthur saiu apenas uma vez da maternidade. Ele ficou internado por nove meses antes de ir para casa. No mês passado, o bebê foi submetido a uma traqueostomia, procedimento no qual é feita uma abertura frontal na traqueia do paciente e tem o objetivo de facilitar a chegada de ar até os pulmões.