Cantor Oh Polêmico denuncia racismo em salão de beleza na Bahia

O cantor de pagode Oh Polêmico afirmou ter sido alvo de racismo em um salão de beleza na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na última terça-feira (6). O artista registrou Boletim de Ocorrência do caso nessa sexta-feira (9).

Oh Polêmico contou que acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, quando uma cliente do estabelecimento passou a fazer comentários discriminatórios direcionados a ele. Entre as frases citadas estariam declarações como “não gosto de homem preto” e “tenho nojo de homem preto”, além de uma suposta admissão da própria mulher de que seria racista.

Segundo o cantor, a situação causou revolta entre funcionárias do salão e na própria namorada, que chegou a discutir com a cliente. Oh Polêmico disse ter optado por não reagir para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores.

Veja também É Hit Canção inédita de Marília Mendonça será lançada no dia 15 de janeiro João Lima Neto Casa do Forró na Parangaba será demolida? Entenda obra É Hit Nasce Zuza, primeira filha de Nattan e Rafa Kalimann É Hit Carnaval de Aquiraz 2026 deve receber até 100 mil foliões em um único polo

A Polícia Civil informou que o caso está sob apuração da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).