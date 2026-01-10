Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cantor Oh Polêmico denuncia racismo em salão de beleza na Bahia

Artista relata que cliente fez comentários discriminatórios em restaurante na cidade de Lauro de Freitas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Cantor Oh Polêmico é recebido pelo delegado da Decrin para formalizar denúncia de racismo.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor de pagode Oh Polêmico afirmou ter sido alvo de racismo em um salão de beleza na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na última terça-feira (6). O artista registrou Boletim de Ocorrência do caso nessa sexta-feira (9). 

Oh Polêmico contou que acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, quando uma cliente do estabelecimento passou a fazer comentários discriminatórios direcionados a ele. Entre as frases citadas estariam declarações como “não gosto de homem preto” e “tenho nojo de homem preto”, além de uma suposta admissão da própria mulher de que seria racista.

Segundo o cantor, a situação causou revolta entre funcionárias do salão e na própria namorada, que chegou a discutir com a cliente. Oh Polêmico disse ter optado por não reagir para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores.

Veja também

teaser image
É Hit

Canção inédita de Marília Mendonça será lançada no dia 15 de janeiro

teaser image
João Lima Neto

Casa do Forró na Parangaba será demolida? Entenda obra

teaser image
É Hit

Nasce Zuza, primeira filha de Nattan e Rafa Kalimann

teaser image
É Hit

Carnaval de Aquiraz 2026 deve receber até 100 mil foliões em um único polo

A Polícia Civil informou que o caso está sob apuração da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

Assuntos Relacionados