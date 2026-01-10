Cantor Oh Polêmico denuncia racismo em salão de beleza na Bahia
Artista relata que cliente fez comentários discriminatórios em restaurante na cidade de Lauro de Freitas.
O cantor de pagode Oh Polêmico afirmou ter sido alvo de racismo em um salão de beleza na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na última terça-feira (6). O artista registrou Boletim de Ocorrência do caso nessa sexta-feira (9).
Oh Polêmico contou que acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, quando uma cliente do estabelecimento passou a fazer comentários discriminatórios direcionados a ele. Entre as frases citadas estariam declarações como “não gosto de homem preto” e “tenho nojo de homem preto”, além de uma suposta admissão da própria mulher de que seria racista.
Segundo o cantor, a situação causou revolta entre funcionárias do salão e na própria namorada, que chegou a discutir com a cliente. Oh Polêmico disse ter optado por não reagir para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores.
A Polícia Civil informou que o caso está sob apuração da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).