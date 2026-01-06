Canção inédita de Marília Mendonça será lançada no dia 15 de janeiro
Letra da música fala sobre um amor de Carnaval.
Uma música inédita de Marília Mendonça chega às plataformas digitais no próximo dia 15. Intitulada "Você Me Fez Odiar o Carnaval", a faixa amplia a discografia póstuma da artista e foi concebida para o Carnaval de 2022, mas acabou arquivada após a morte de Marília, em novembro de 2021.
A existência da música foi revelada pela própria cantora em 21 de outubro daquele ano, cerca de 15 dias antes do acidente aéreo que a vitimou aos 26 anos. Em publicação nas redes sociais, Marília contou que havia composto uma canção pensada para o período carnavalesco e adiantou o título aos fãs.
Com versos que contrastam a dor amorosa com o clima de festa — “Você me fez odiar o Carnaval / Vou sair nem a pau / Brasil feliz e eu mal” —, a música mantém a sofrência como eixo central.
A letra também traz imagens de abandono em meio ao Carnaval, como citação a Salvador e ao abadá que deixa de ser fantasia para virar pijama.
Composta e gravada no segundo semestre de 2021, a faixa leva a assinatura de João Gustavo, Dom Vittor e Matheus. A divulgação foi antecipada por um teaser de 30 segundos publicado no canal oficial da cantora no YouTube e nas redes sociais.