Nasce Zuza, primeira filha de Nattan e Rafa Kalimann

Nasceu nesta terça-feira (6) Zuza, primeira filha da atriz Rafa Kalimann e do cantor Nattan. O registro do parto foi compartilhado pelos pais nas redes sociais, que revelaram o nome completo da criança: Zuza Helena Kalimann de Cesário. "O dia que será pra sempre", escreveram na legenda.

No carrossel de fotos, foram destacados momentos importantes do trabalho e do pós-parto, incluindo contrações e interações entre o casal e entre mãe e filha.

A gravidez de Zuza foi anunciada pelos pais em junho do ano passado. O nome escolhido é uma homenagem à avó do artista, que faleceu dois meses antes.

Legenda: Rafa Kalimann e Nattan estão juntos desde dezembro de 2024. Foto: Reprodução/Instagram.

Repercussão

O nascimento da primogênita de Nattan e Rafa gerou uma série de comentários no Instagram, com quase 15 mil respostas em menos de 20 minutos da publicação.

Reagiram ao momento personalidades como Juliette, Pedro Sampaio, Maisa e outros.