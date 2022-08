Cantor Mano Walter grava DVD 'Em Casa' com participações de João Gomes e Tierry; veja fotos

O cantor Mano Walter gravou o terceiro DVD da carreira, nesta quarta-feira (31). A produção audiovisual foi filmada no maior parque de vaquejada de Alagoas, terra natal do cantor — o Rancho Vale Rico. Participaram da produção João Gomes, Tierry, Luan Pereira e a jovem Samy Hernandes.

Ao todo, o novo álbum do forrozeiro ganhou 15 faixas inéditas e dois medleys com regravações, incluindo "Matuto de Verdade".

Legenda: O cantor e compositor Tierry também foi uma das participações da nova produção audiovisual de Mano Walter Foto: Fabio Nunes/Divulgação

Na programação original, o DVD seria gravado antes da pandemia, mas como o próprio Mano diz "Tudo no tempo de Deus, e este tempo chegou". O cantor e o empresário Pedro Mota, idealizaram cada detalhe, um cenário moderno, mas sem perder a essência de Mano Walter.

Carreira de hits

Mano Walter ficou conhecido de forma nacional no ano de 2015 com o hit "Balada do Vaqueiro", desde então Mano Walter emplaca sucessivos hits como "Não Deixo Não", "Juramento do Dedinho", entre outras canções.

Legenda: Samy e Mano Walter Foto: Fabio Nunes/Divulgação

Este é o segundo DVD que Mano Walter grava no estado onde nasceu. O primeiro foi de estreia, o alagoano também fez um registro em São Paulo, com grandes nomes da música brasileira como Claudia Leite, Xand Avião, Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano. Recentemente gravou feats com Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e Paula Fernandes.