Cantor Felipe Araújo testa positivo para a Covid-19 e adia shows

O cantor sertanejo Felipe Araújo divulgou nesta sexta-feira (7) que testou positivo para a Covid-19. O artista informou que adiou dois shows, que aconteceriam em Caldas Novas (GO) e Caraguatatuba (SP).

Em vídeo publicado no Instagram, Araújo informou que se encontra em isolamento e está assintomático.

O show de Caraguatatuba, que seria neste sábado (8) foi adiado para 15 de janeiro. Já o de Caldas Novas, marcado para esta sexta, agora acontecerá no próximo dia 29 de janeiro.

"Quero ver todos vocês lá pra gente curtir juntos um super show!", informou o cantor, que tranquilizou os fãs.

Segundo o g1, há dois dias o sertanejo esteve em um evento em Buriti Alegre (GO) com outros artistas e o presidente Jair Bolsonaro. O "Amigos do Marrone contra a fome" ocorreu na quarta-feira (5), horas depois de Bolsonaro ter alta.

Cantores com Covid-19

O começo de 2022 tem registrado diversos cantores e cantoras positivos para a Covid-19, o que acarreta consequentemente em isolamento e cancelamentos de shows.

: Mariano, da dupla com Munhoz, Dudu Nobre, Israel, Gusttavo Lima, Waldonys, Simaria e equipe, membros da banda da cantora Brisa Star e músicos de Wesley Safadão.