Simaria e três músicos da equipe testam positivo para Covid-19; dupla adia shows

A cantora Simaria, da dupla com Simone, e três músicos de sua equpe testaram positivo para a Covid-19. Em virtude do diagnóstico, os shows marcados para esta sexta-feira (7) e sábado (8) foram adiados.

Segundo comunicado da RSS Produções Artísticas e Entretenimento, que representa Simone & Simaria, todos os positivos estão em isolamento, "com todos os cuidados necessários".

Os shows afetados aconteceriam em Florianópolis (SC) e Praia Grande (SP). "As artistas lamentam o ocorrido e preparam-se para retomar a agenda de shows a partir do dia 15 [de janeiro]", diz nota.

Sintomas leves

Por meio do stories, Simaria informou que está com sintomas leves. "Só tenho a agradecer que estou tendo só tosse e moleza no corpo", pontuou.

Simaria comentou que está com as doses da vacina contra a Covid em dia, e ressaltou a importância de se imunizar e continuar usando máscara.

Já Simone se pronunciou no Instagram afirmando que não contraiu o vírus, assim como as pessoas que moram com ela.