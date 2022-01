Cantoras defendem Larissa Ferreira, voz do Mastruz com Leite, após relato de assédio

A vocalista Larissa Ferreira, uma das vozes da banda Mastruz com Leite, recebeu mensagens de solidariedade de cantoras de forró após relato de assédio sexual sofrido em casa por um companheiro de palco. Veteranas na música saíram em defesa da colega de profissão.

A cantora Kátia Cilene, ex-cantora da banda Mastruz com Leite, usou o Instagram para deixar uma mensagem de apoio à Larissa Ferreira. "Fui lá no perfil dela conferir o que tinha acontecido. Senti muito por ela, pelo que ela passou. Ninguém merece passar por isso. Isso doeu muito em mim".

Kátia Cilene Cantora de forró Todas as mulheres podem passar por isso também. Sinto muito pela Larissa. Tenho certeza que ela vai superar tudo isso. Ela é muio nova. Uma menina talentosa. Grande cantora e artista. Estou aqui, querida, no que precisar conversar comigo

Outro nome do forró solidária ao que passou Larissa Ferreira foi a cantora Taty Girl. No Instagram, ele postou uma foto da amiga forrozeira e nomeou a situação como inadmissível.

"Te declaro meu apoio, Larissa Ferreira. Saiba que você não está só, grita daí, que ouço daqui. Esse safado tem que pagar mesmo, cadeia nele. Inadmissível, quero nem saber como foi. Vamos pra cima, eu acredito em você!", escreveu Taty Girl no Instagram.

Veja relato de Larissa Ferreira:

A cantora solista Sâmya Maia, ex-voz da banda Magníficos, parabenizou a coragem e elogiou a banda.

"Você é uma mulher de coragem. Você vai vencer essa batalha, e saiba, estaremos todas nós orando por você e seu esposo. Aos donos da Mastruz com Leite meus parabéns, vocês foram muito dignos com a cantora de vocês", disse Sâmya Maia.

Assédio na madrugada

Conforme depoimento em vídeo de Larissa Ferreira, o músico convidado ficou hospedado ao mesmo quarto do casal, em uma rede — após realização de um show. Em determinada hora da noite, a cantora disse ter sentido o homem em cima dela na cama dando beijos e acariciando o rosto dela.

A cantora ainda declarou ter sentido o homem colocando a mão dela nas partes íntimas dele. "Este homem fez isso comigo eu deitada na minha cama e o meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim, assediando. Eu deitando na minha cama", falou a cantora emocionada.

Na hora, Larissa disse que ficou paralisada para evitar um conflito do marido com o convidado. Ela disse ainda que deu uma "braçada" para tirar o rapaz de cima dela.

Polícia investiga caso

O Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), divisão da Polícia Civil do Ceará, iniciou investigações, mesmo sem denúncia formal, sobre o caso de abuso de um membro da banda Mastruz com Leite contra a cantora Larissa Ferreira.

A vocalista da banda publicou uma série de vídeos no Instagram, nesta terça-feira (4), com relatos de abusos onde diz ter sido acariciada, beijada e até ter tido a mão colocada no órgão genital do músico da banda.