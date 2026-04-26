Cantor Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleado ao sair de show

O cantor de brega funk Anderson Neiff passou por cirurgia neste domingo (26) após ser baleado nesta manhã na saída de um show, no Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo.

Três suspeitos em uma moto se aproximaram da van que transportava integrantes da banda do artista e dispararam contra o veículo, segundo o g1. Neiff foi atingido e socorrido ao Hospital Sírio-Libanês.

Na noite deste domingo, o pernambucano publicou um vídeo tranquilizando os fãs e contando que passou por uma cirurgia.

“Acabei de chegar no hotel, passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Mas eu mantive a calma. Deus me ajudou muito. Vou contar pra vocês como tudo aconteceu”, relatou o cantor na publicação.

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SUSTO EM FORTALEZA

Em julho do ano passado, o cantor anunciou o cancelamento do show que iria ocorrer em Fortaleza.

Em desabafo, o artista pediu desculpas ao público cearense e explicou que a decisão foi motivada por razões de segurança, ligadas a um episódio traumático ocorrido em 2022.

Segundo Neiff, durante uma turnê realizada ainda com o grupo Os Neiffs, há cerca de três anos, a casa onde a equipe dele estava hospedada foi invadida por criminosos.

Na ocasião, um dos seguranças do cantor foi baleado e morreu. O episódio causou forte abalo emocional no artista, que desde então não voltou a se apresentar em Fortaleza.