Cantor Leonardo aparece com olho roxo após sofrer acidente

Uma imagem forte assustou os fãs do cantor Leonardo nesta sexta-feira (24). Nas redes sociais, o artista mostrou aos fãs um grande hematoma em um dos olhos após sofrer um acidente em uma pescaria no Pantanal.

Segundo o sertanejo, ele estava em uma canoa pescando quando se desequilibrou e bateu com a cabeça, machucando fortemente a região dos olhos.

O vídeo de Leonardo no hospital, com um dos olhos roxos e inchados, foi publicado no Instagram da esposa do cantor, Poliana Rocha.

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"Não está muito bonito, não", brincou Leonardo. "Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Fui para o Pantanal pescar esses dias e hoje estou indo fazer show. Deu um B.O.zinho lá, sabe? Escorreguei na canoa pescando à noite e bati o olho na canoa", explicou.

"Vocês não imaginam o susto que eu levei", replicou Poliana, que explicou que o marido estava no hospital para passar por exames e checar possíveis complicações decorrentes do machucado.

Com shows marcados para este fim de semana, Leonardo destacou que sua agenda está mantida. "A garganta está boa. Não canto com os olhos", brincou.