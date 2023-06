Brisa Star é liberada por equipe médica para cumprir agenda após acidente no Interior do Ceará

A cantora Brisa Star, de 15 anos, foi liberada pela equipe médica, nessa terça-feira (27), para voltar a cumprir a agenda de shows. Ela, os pais e a banda que a acompanha se envolveram em um acidente de ônibus, no último fim de semana, em um trecho da BR-116, no município de Ipaumirim, Interior do Ceará.

Segundo o empresário da adolescente, Cláudio Melo, a artista e parte dos profissionais que atuam com ela estão autorizados a retornar ao trabalho. Ao todo, 15 pessoas estavam no coletivo no momento do episódio.

Conforme a programação, o grupo deve realizar cinco apresentações, neste próximo fim de semana, em diversas cidades do estado de Espírito Santo.

Na segunda-feira (26), Brisa chegou a mostrar os hematomas provocados pelo episódio. Na ocasião, ela detalhou estar com dor e que se locomovia com a ajuda de terceiros. No entanto, como contou o representante ao Diário do Nordeste, após realizar algumas sessões de fisioterapia, passou a se movimentar sozinha, apesar de ainda sentir algum desconforto.

Cláudio Melo Empresário de Brisa Star Ela está bem. Os pais estavam no ônibus também e, assim, eles têm uma estrutura emocional muito boa, de família, de tudo, de dar segurança, e isso é muito bom para ela."

Foto: reprodução/redes sociais

O ônibus que transportava Brisa e a equipe sofreu o acidente quando retornava para Fortaleza, onde ela reside, após um show. Diferentemente do último domingo (25), o transporte da artista e de parte da sua banda será realizado, neste próximo fim de semana, por aviões e vans, detalhou o empresário.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.