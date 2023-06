Solange Almeida exalta vida sem maquiagem no 'Profissão Repórter': 'é libertador para as mulheres'

A cantora Solange Almeida chamou atenção das redes sociais por aparecer de "cara limpa" no programa "Profissão Repórter", exibido nesta terça-feira (28). A baiana chegou a comentar o assunto dentro do próprio jornalístico.

"A gente vive hoje numa cobrança tão grande, né? Nas redes sociais", começou Solange. "Eu posto foto quando acordo, do jeito que acordo, sem maquiagem. E isso faz uma diferença. É libertador para as mulheres. Onde chego, eu escuto: 'Sol, você tá me fazendo enxergar a vida, por outro lado. Sem obrigação de tá todo tempo arruada, impecável'. Ouvir isso é incrível".

Sem maquiagem, de coque no cabelo, a cantora recebeu a equipe do programa durante alguns dias da agenda de São João.

Boa fase

Mesmo com todo o cansaço e desafios da carreira, Solange Almeida declarou se sentir feliz com o momento da vida musical.

"Eu acho que nunca estive em um momento tão bom na minha vida, que eu não consigo fazer outra coisa que não seja cantar. Eu sou apaixonada por cantar, ver a reação das pessoas e levar a minha música", disse Sol.