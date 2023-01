Bactéria na garganta faz Nattan cancelar show na Paraíba

O cantor Nattan adiou uma apresentação em Pitimbu (PB), no domingo (29), após ser diagnosticado com um bactéria na garganta. Segundo a assessoria do cearense, ele está "impedido momentaneamente de cantar">

Em comunicado, a produtora do cantor informou o afastamento dos palcos até o dia 5 de fevereiro por ordens médicas.

"O cantor esperava se recuperar em breve para levar seu show e sua alegria como tem feito Brasil afora", disse o comunicado da assessoria.

Sintomas

No Instagram, o cantor chegou a relatar alguns sintomas. "Ontem estava sentido febre e garganta muito inflamada. Depois que fiz a cirurgia para retirada das amídalas nunca mais tinha uma crise. E, agora, ela veio novamente. Ontem, insisti em fazer dois shows, mas hoje acordei pior".

No fim de semana, Nattan chegou até cantar com Anitta em evento no Rio de Janeiro.