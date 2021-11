Avine Vinny e Mari Fernandez são indicados ao prêmio TikTok Awards 2021

O TikTok abriu nesta segunda-feira (29) uma votação popular para escolher os principais criadores de conteúdo da plataforma nos últimos anos. Com 20 categorias, o TikTok Awards 2021 será anunciado em 15 de dezembro num evento exclusivo para convidados, em São Paulo. Dentre os concorrentes, estão dois cearenses: os cantores Avine Vinny e Mari Fernandez.

Avine Vinny, de Sobral, interior cearense, concorre ao prêmio ‘Hit do Ano’ pela canção ‘Coração Cachorro’, gravada com Matheus Fernandes.

Já Mari Fernandez, nascida em Alto Santo, concorre na categoria ‘Eu não nasci, eu estreei’ e ‘Hit do Ano’, com a música ‘Não, não vou’.

“Hoje, o TikTok é o local onde as tendências nascem, bombam e se expandem para fora do aplicativo. A plataforma dita novidades de comportamento, moda, beleza, gastronomia, música. Muito do que se destaca nas paradas das principais plataformas de streaming, por exemplo, são canções que foram abraçadas pela nossa comunidade e se tornaram hits”, comenta Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.

A premiação



A cerimônia de entrega do TikTok Awards 2021 será transmitida ao vivo no perfil oficial da plataforma. A apresentação será feita pela atriz Sabrina Sato, mas também haverá participação especial de criadoras de conteúdo como Pequena Lo e Camila Pudim.

Lázaro Ramos, Maisa, Larissa Manoela, Luísa Sonza, Tiago Leifert, Ary Fontoura, João Gomes e Marina Sena são algumas das personalidades indicadas.

Veja a lista completa de categorias e indicados



1. Entregou tudo na For You

Jügoa, @cunhaporanga_oficial

Pk, @pkllipe

Jess Bonfioli, @jess.bonfioli

Raphael Vicente, @raphaelviicente

Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte

Andressah Catty, @andressahcatty

Bárbara Coura, @barbaracoura

Matheus Costa, @itsmatheuscosta

Camilla de Lucas, @camilladelucas

Ramana Borba, @ramanaborba

Vanessa Lopes, @vanessalopesr

Camila Pudim, @camilapudim

Fefe, @fefe

Marcela Montellato, @hunnybee24

Rebeca Barreto, @beca

Pequena Lo, @_pequenalo

Diego, @diegodiego_

Vittor Fernando, @vittorfernando

Isaías, @isaias

Mathy Lemoss, @mathylemoss



2. Vídeo do ano, check

Julia Reis, @juliareissss

Lucas Mariano, @lucasmariano

Mada e Bica, @madaebica

Franklin Medrado, @franklinmedardo

Lucas Cunha, @cunhalucass

Rebeca Andrade, @rebecaandrade4

Vovôs TikTokers, @vovostiktokers

Abud, @abudsadek

Jügoa, @cunhaporanga_oficial

Orlandinho O Rei do Piseiro, @euorlandinho



3. Hit do Ano

“Bipolar” - Mc Don Juan, Mc Davi e Mc Pedrinho (GR6/INgrooves)

“MDS” - Kawe e Lele JP (ONErpm)

“Tipo Gin” - Kevin O Chris (ONErpm)

“Não, Não Vou” - Mari Fernandez (Sony Music)

“Apaga Luz, Apaga Tudo” - Mc Topre, DJ TS e DJ Duarte (ONErpm)

“Passinho Debochado” - Dan Ventura (ONErpm)

“Coração Cachorro” - Avine Viny e Matheus Fernandes (Sony Music)

“Liberdade” - DJ GBR, Alok e Mc Don Juan (GR6/INgrooves)

“Nada contra (Ciúme)” - Clarissa (Olga/ ADA)

“Galopa” - Pedro Sampaio (Warner Music)



4. #AprendaNoTikTok

Tiago Valente, @otiagovalente

Patrick, @patzzic

Mr Bean da Matemática, @mrbeandamatematica

Ana Cristina, @anacnd

Kananda Eller, @deusacientista



5. Rindo até 2022

Thallysson Borges, @thallyssonsb

João Ferdnan, @joaoferdnan

Jandson, @jandson.ofc

Julia Rossi, @jujuu_rossi

Keira, @keirariff



6. Chegou brilhando

Lázaro Ramos, @olazaroramosmesmo

Mariana Xavier, @marianaxavieroficial

Ary Fontoura, @aryfontoura

Maisa, @maisa

Larissa Manoela, @larissamanoela



7. Joga y joga

Lucas Freestyle, @olucasfreestyle

Dida Footz, @didafreestyle

Raquel Freestyle, @raquelfreestyle

Daniel Braune, @brauneoficial

Wanderson Silva, @wandersonsilvaskt



8. Profissão: Gamer

Pedro Caxa, @pedrocaxa

Nala, @miihmoreno

Gabi e Mari, @play.zone

David Bertassi, @bertassiff

Tiago Leifert, @mclaifinho



9. Eu não nasci, eu estreei

Ananda, @ananda

Mari Fernandez, @marifernandezoficial

Marina Sena, @amarinasena

João Gomes, @joaogomesvq

Marcynho Sensação, @marcynhosensacaooficial



10. Hitou no TikTok

Péricles, @pericles (ONErpm)

Luisa Sonza, @luisasonza (Universal Music)

Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte (ONErpm)

Grupo Menos é Mais, @grupomenosemais (Som Livre)

Lucas Silveira (Fresno), @lucasfresno (BMG)



11. Credo, que delícia

Debora Gomes, @deboragomesph

Thallita Xavier, @thallitaxavier

Patrício Carvalho, @patriciocarvalho21

Bia, @magicardb

Gabriel Bernardes, @downlicia



12. Trava na beleza

Mirella Qualha, @iamirellaa

Amanda Pieroni, @amandapieroni

Arthur Freixo, @arthurfreixo

Marco, @marcoquadrs

Verenaf, @verenafigueiredo



13. Resenha de Viagem

Laís e Renan, @traveleiros

Marina e Michel, @motionme

Amandinha, @prefiroviajar

Daniel, @danielfaouakhiri

Marcos Vaz, @vazaonde



14. POV

Nic, @nisculas

Anna Luiza, @annaluiza_chaves

Jotta, @jottav

Nicolas Avansini, @nicolasavansini

Nayuriabe, @nayuriabee



15. Dueta comigo

“Underêrê Jazz”, com Andressah Catty, Erika Affonso, Vitor Torres e Zac Rose

“Genro Bonito”, com Lucca e Julie Mendes

“Como chama isso na sua cidade?”, com Lua Magalhães e Clarito

“Gkay reage a palavras difíceis”, com Gkay e Cyan Marie

“React dança Virginia”, com Vitu Channel e Vanessa Lopes



16. Deu Show

Gabriel Zoldan, @gabriel.zoldan

Mc Nau, @mcnau

Manu Della Monica, @manudellamonica

Vitor Torres, @vitu.torres

Jordan e Mel, @jordanemel



17. Nunca foi Coadjuvante

Seu Zé (pai do Matheus Costa), @itsmatheuscosta

Dona Maria (mãe do Pk), @pkllipe

Família do Raphael Vicente, @raphaelviicente

Seu Boinha (pai do Francisco Garcia), @fgnico

Lucas (noivo da Yasmin Castilho), @yasminhcastilho



18. Good Video Well Played

“Meu setup gamer”, com Tiago Leifert, @mclaifinho

“Gameplay COD”, com Vieira, @ngvieira

“Head Kill”, com Ninext, @ninextt

“Gameplay Free Fire”, com Cerol, @cerolzera

“Gaming Culture Free Fire”, com Bruno PH, @bruno.playhard



19. Fofoca? Aceito.

John Bin, @johnogp

Matheus Baldi, @matheusbaldii

Vitor Guergui, @vitorguergui

Nikita, @nadadefofoka

Mari, @itsmaraujo



20. Pet do Ano

Gudan, o Husky Cinzento, @gudan_ohusky

Mada e Bica, @madaebica

Kiliquinha, @kiliquinha

Malcom, @malcomsalsicha

JansenGato, @jansencat