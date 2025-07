Após Sheila Mello revelar romance com Jacaré, saiba por onde anda o ex-dançarino do É o Tchan

A ex-dançarina Sheila Mello revelou, nessa terça-feira (1º), que viveu um romance com Jacaré, colega de Sheila no É o Tchan. A referência ao nome do dançarino fez muita gente questionar onde ele está.

Edson, nome verdadeiro de Jacaré, se mudou para o Canadá com a esposa, Gabriela, e os dois filhos do casal, Rafael e Bia, nove anos atrás. A família, aliás, conquistou a residência permanente no país em 2023.

“Cheguei sem falar bem o idioma e tive que deixar a fama de lado. Vim preparado para fazer o que fosse necessário. Já trabalhei limpando, dirigindo, atendendo, sem vergonha nenhuma”, contou ele em entrevista ao "Two Canadá", no YouTube.

Recentemente, Jacaré viralizou nas redes sociais após um internauta perceber que ele foi figurante em “No Tomorrow”, de 2016. A série foi exibida nos Estados Unidos pelo canal CW.

Ele, que também é ator, ainda foi figurante em séries como “The Flash”, “The Good Doctor” e “Supergirl”.

Amigos

Após revelar o romance, Sheila salientou que os dois viraram bons amigos. “É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, contou ela no podcast Papagaio Falante.