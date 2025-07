Filho de Bruno, da dupla com Marrone, banca a própria carreira aos 17 anos; conheça

Enzo Rabelo, de 17 anos, filho de Bruno, da dupla com Marrone, tem feito sucesso ao redor do Brasil ao abrir os shows da dupla. Ele começou a cantar aos 10 anos. Em 2019, com 11 anos, já era considerado um fenômeno da nova geração do sertanejo.

Foi ainda na infância que ele lançou músicas como “Perfeitinha”, “Iti Malia” e “Tijolinho Por Tijolinho”, além de parcerias com nomes como Zé Felipe, Gusttavo Lima e Leonardo.

Por isso que, mesmo com a pouca idade, o artista afirma que já banca a própria carreira. “Tem gente que acha que meu pai pagou tudo. Meu pai nunca pagou um centavo pra mim. Tudo o que eu tenho hoje, graças a Deus, eu conquistei por mérito próprio. É claro que, lógico, teve a influência dele em vários aspectos, mas eu nunca usei o dinheiro do meu pai. Fui eu quem pagou ele, inclusive. Ele é meu empresário, né”, disse Enzo, em entrevista ao jornalista André Piunti.

O jovem revelou, inclusive, que Bruno foi resistente com a carreia do filho na música, por receio das dificuldades da profissão e do impacto das viagens constantes.

“Ele resolveu me apoiar depois que viu que aquilo me fazia feliz.”, contou o artista, que soma hoje mais de 600 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 40 milhões de reproduções no Spotify.

Enzo completa 18 anos em fevereiro de 2026 e tem planos: "Estou juntando dinheiro para comprar meu apartamento e meu carro".