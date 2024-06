Anitta reforça crítica a bilionários e defende limite de riqueza: ‘Ninguém precisa ser bilionário'

Anitta publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (8), para reforçar uma fala em que critica a existência de bilionários e defende um limite para acúmulo de riqueza. O comentário foi feito durante uma entrevista da cantora ao podcast britânico 'On Purpose with Jay Shetty', no qual foi questionada se “pudesse criar uma lei mundial, qual seria?”.

Anitta relatou que a resposta viralizou nas redes sociais, incluindo repercussões que teriam deturpado seu teor. A artista disse ainda que estariam fazendo “política” sobre sua fala.

“Eu acho que deveria ter um limite para as pessoas de quanto dinheiro você faz. Ninguém precisa ser bilionário. 'Bilhões' é um valor muito grande, ninguém tem a necessidade de ter bilhões. Eu estou bem longe de ter bilhões e não estou nem planejando chegar perto”, explicou.

A cantora também rebateu críticas de que estaria desvalorizando o trabalho de quem busca riqueza. “Eu super entendo e acho que as pessoas que têm muito dinheiro isso vem de muito esforço, muito trabalho. Eu nunca quis dizer que uma pessoa que trabalha e tem o propósito de crescer tem que abrir mão de tudo isso e dar o seu dinheiro para alguém que acorda e não quer fazer nada o dia inteiro", comentou.

“Se esses bilionários compartilhassem seus bilhões, a gente não precisaria estar explorando cada dia mais o nosso planeta, cada dia mais matando a natureza. Se eles compartilhassem os bilhões e deixassem de ser bilionários, eles não vão viver uma vida de merd*, porque eles ainda vão ter muito dinheiro”, finalizou Anitta.