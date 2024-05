Anitta será tema de exposição cultural no Museu da Língua Portuguesa; saiba mais

Anitta ganhará uma exposição especial no Museu da Língua Portuguesa, a partir desta terça-feira (28), em São Paulo. A programação cultural promete imergir os visitantes na diversidade linguística presente nas músicas da artista, além de acesso exclusivo a produção do seu último álbum, "Funk Generation".

A iniciativa é do Spotify Brasil e recebe o nome "Do you speak Anitta?", em tradução literal, "Você é fluente em Anitta?".

A exposição ficará disponível até o dia 2 de junho, na seção "Falares", no Museu da Língua Portuguesa. Para adquirir os ingressos, basta acessar o Sympla, bilheteria on-line da instituição.

Além de mensagens exclusivas da própria cantora, visitantes poderão entender melhor algumas das expressões favoritas da carioca, como: "GRIP", "Joga Pra Lua", "Olha bem pra mim, mãs perra que Rin Tin Tin".

Serviço

Data: 28 de maior a 2 de junho

Horário: das 9h às 16h30

Ingressos: Inteira custa RS 24 e meia-entrada custa R$ 12.