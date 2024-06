Márcia Fellipe homenageia humorista Shaolin em show de São João: 'faz parte do nosso coração'

A abertura do show da cantora Márcia Fellipe no São João de Campina Grande, na noite dessa sexta-feira (7), comoveu o público. A artista prestou uma homenagem ao humorista Shaolin, que morreu em 2016, aos 44 anos, após 5 anos em tratamento por um acidente de trânsito.

Ao início da apresentação, o telão projetou imagens de Shaolin, enquanto Márcia chamava ao palco o filho dele, o também comediante Lucas Veloso, que se emocionou com a surpresa, abraçando a cantora.

Legenda: Lucas Veloso, filho de Shaolin, abraça Márcia Fellipe durante homenagem ao pai dele Foto: Reprodução/Sua Música

"Eu preparei uma homenagem muito especial ao Shaolin, a muitos nordestinos que fazem parte do nosso coração. Lucas Veloso, filho do Shaolin, tá aqui com a gente. Esse show é pra você", dedicou a cantora.

Veja o momento:

Shaolin começou a carreira no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, e foi radialista e cartunista político em jornais. Na TV, participou de programas humorísticos, tendo como último trabalho o programa Tudo é Possível, da Rede Record.

O que aconteceu com Shaolin

Shaolin sofreu um acidente em 18 de janeiro de 2011, na rodovia federal BR-230, em Campina Grande. Ele foi socorrido e internado em um hospital da cidade, e pouco tempo depois foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ficou internado por cerca de 5 meses.

O motorista do caminhão envolvido no acidente, Jobson Clemente, foi condenado no mesmo ano a dois anos em regime aberto, pena que foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de três salários mínimos. Em 2012, o Ministério Público chegou a pedir revisão da pena, considerada muito branda, mas o pedido foi negado em outubro de 2015.

Ainda em 2015, quatro anos após o acidente que o deixou em coma, Shaolin conseguia se comunicar e interagir com a família por meio de "expressões faciais e dos olhos", conforme relatou a esposa na época.

Mesmo assim, o humorista paraibano teve uma piora no quadro de saúde e morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 44 anos, após uma parada cardiorrespiratória.