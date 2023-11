Acordo de Belo e Denilson é aprovado e Justiça encerra processo após 23 anos

Após uma briga que perdurou 23 anos, a Justiça de São Paulo encerrou o processo envolvendo o ex-jogador Denílson, de 45 anos, e o cantor Belo, de 49. De acordo com o colunista Diego Garcia, do Uol, o Judiciário homologou o acordo selado pelas partes e deu um desfecho para a ação judicial que teve início nos anos 2000.

Segundo a publicação, a sentença que declarou o fim do processo foi publicada nessa quarta-feira (8) pelo juiz Carlo Mazza Britto Melfi, após Denilson anexar o acordo junto ao processo. O tribunal alegou que as partes haviam anunciado o acerto nas redes sociais, mas que não tinham encerrado a ação, com cobranças de terceiros.

A homologação do acordo teria sido solicitada pela defesa de Denilson no último dia 25 de outubro, tendo anexado os termos do acordo, que tem 6 páginas, como sigilosos.

Entenda desavença

No último dia 11 de agosto, Denílson e Belo terminaram a desavença sobre a dívida avaliada em R$ 7 milhões, que se arrastou por mais de 23 anos. Nas redes sociais, Denílson garantiu que não existe mais motivo para afastamento, pois a briga era no campo jurídico, contudo, não é mais.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico", afirmou.

O caso teve início nos anos 2000. Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador, o que nunca ocorreu. O músico argumenta que não recebeu nenhum pagamento de Denílson entre 1999 e 2000, portanto, ele não teria direito sobre a banda.

Considerando juros e correções monetárias, a dívida hoje era estimada em R$ 7 milhões.