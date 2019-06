Mais de uma tonelada de drogas são incineradas no Ceará

Uma ação da Polícia Civil resultou na incineração de mais de uma tonelada de drogas no município de Eusébio, no Ceará, na manhã desta sexta-feira (28).

O material foi apreendido em ações policiais entre 2011 e 2019, referente a 622 processos em Fortaleza, na Região Metropolitana e nos municípios de Icó, Aracati, Baturité, Chorozinho e Viçosa do Ceará.

Ao todo, 1.095 quilos de drogas foram incineradas. Entre o material apreendido pela polícia continha 842 quilos e 685 gramas de maconha, 29 quilos e 922 gramas de crack, 81 quilos e 533 gramas de cocaína, 21 comprimidos psicotrópicos, 141 quilos e 272 gramas de pó branco, 34 litros de loló e mais de 150 coletes balísticos da Polícia Civil que estavam vencidos.

"É o fechamento de mais um ciclo de combate ao tráfico de drogas que iniciou com investigação e com a apreensão do material entorpecente, e findou com a incineração desses materiais", disse o delegado Pedro Viana, titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).