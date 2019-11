Kitesurfista morre após perder controle de moto ao derrapar em areia em via do Cumbuco

O kitesurfista Carlos Madson, 23 anos, morreu ao tentar desviar a motocicleta que pilotava de uma duna que avançou até a Avenida Central, no Cumbuco, em Caucaia. O atleta colidiu em um carro no último sábado (2) e morreu na madrugada deste domingo (3). O corpo do kitesurfista vai ser enterrado na manhã desta segunda-feira (4), também em Caucaia.

Segundo um familiar, Carlos dava aulas de kitesurfe no Maranhão, mas estava abrindo uma escolinha do esporte com o irmão no Ceará. "Era gente boa, um menino nativo da Lagoa do Cauípe", disse o primo dele, Fábio de Freitas Pereira.

Reprodução/TVD

Avanço da areia na pista

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência e testemunhas, o homem estava trafegando na motocicleta e, ao avistar a areia na pista, tentou desviar e perdeu controle do veículo, avançando na contramão e colidindo em um carro.

Após o acidente, Carlos chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu e morreu na madrugada do domingo (3). No carro de passeio atingido, ninguém ficou ferido.

Amigos e colegas do esporte lamentara a morte de Carlos. "Ele era um cara muito feliz. Ele estava muito realizado também. Vem de uma família tradicional do kitesurfe. É muito difícil pra gente, ele estava na expectativa de disputar a última etapa do campeonato mundial que vai ser realizado nesse mês no Cumbuco. Infelizmente, o munto do kite está de luto", resume George Wanger, amigo de Carlos instrutor de Kitesurfe.