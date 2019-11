'Democratização do acesso ao cinema no Brasil' é tema da redação do Enem 2019

O tema da redação do Enem 2019 é "Democratização do acesso ao cinema no Brasil", conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) após o início da prova neste domingo (3). Os mais de 5 milhões de participantes terão que discorrer a respeito com base em textos de apoio. O estilo da redação é dissertativo argumentativo.

Além da redação, neste primeiro dia do exame serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Na avaliação da consultora pedagógica do Sistema Ari de Sá (SAS), Giovana Costa, especialista em redação ouvida pelo Diário do Nordeste, o assunto da edição 2019, "envolve os estudantes e faz com eles tragam os próprios repertórios para o texto". De acordo com ela, um dos diferenciais do tema "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" é que ele "deixará o regionalismo bem evidente", pois as condições de acesso ao cinema são bastante distintas no território nacional.

Os portões dos locais de prova fecharam pontualmente às 13h nos locais de prova do Enem em todo o Ceará. Os estudantes começaram a fazer as provas às 13h30 e têm até 19h para concluir os exames. Muitos candidatos chegaram cedo neste domingo (3) para evitar transtornos. Alguns voluntários ofereceram abraços e orações antes das provas.

No Ceará, 294.994 inscritos fazem as provas da primeira fase desta edição, em 119 municípios cearenses. A maioria dos candidatos, no Estado, são mulheres, com 164.199 (55,7%) registros, tem de 21 a 30 anos (22,3%) e já concluiu o ensino médio (45,6%).

O exame, principal forma de ingresso no ensino superior em universidades públicas e privadas, apresentou uma redução de 10,48% no número de inscrições neste ano, frente aos 329.406 registros no Ceará, em 2018.

Quais os temas da redação do Enem desde 1998



1998 - Viver e aprender

1999 - Cidadania e participação social

2000 - Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

2001 - Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

2002 - O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

2003 - A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo

2004 - Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação

2005 - O trabalho infantil na sociedade brasileira

2006 - O poder de transformação da leitura

2007 - O desafio de se conviver com as diferenças

2008 - Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar

2009 - O indivíduo frente à ética nacional

2010 - O trabalho na construção da dignidade humana

2011 - Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

2012 - Movimento imigratório para o Brasil no século 21

2013 - Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2014 - Publicidade infantil em questão no Brasil

2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2016 - Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2017 - Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2018 - Manipulação do usuário pelo controle de dados na internet