Sobe para 621 número de casos confirmados do coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (19), que o número de casos confirmados de coronavírus no País chegou a 621. Até quarta (18), o País registrava 428 casos confirmados por Covid-19.

> Prefeitura vai aumentar leitos no IJF para atender casos da Covid-19; concurso para o hospital é adiado

Ao todo, País já tem sete casos de morte em decorrência do coronavírus, conforme números de secretaria de saúde e do Ministério da Saúde levantados pelo site G1. O Ministério divulgou seis óbitos. A sétima morte em decorrência da doença foi informada nesta quinta pela secretaria de Saúde de São Paulo. O paciente era um homem de 77 anos, com comorbidade, que residia na capital paulista e estava internado em um hospital.

Impactos no turismo

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta (19) que turistas brasileiros que estão retidos no Peru serão repatriados amanhã (20). No último dia 15, em meio ao aumento do número de casos da Covid-19 no país, o governo peruano decretou quarentena obrigatória para a população e o fechamento das fronteiras por 15 dias.

> Brasil fecha fronteiras terrestres do País com mais 8 nações por 15 dias

> OPINIÃO: Micro e pequenas empresas do turismo são as que mais sofrem

> OPINIÃO: Economia mergulha no desconhecido

O Peru registra 86 casos da doença, segundo último boletim da Organização Mundial da Saúde, divulgado na quarta (18).

O Itamaraty informou ainda que acompanha com atenção a situação de viajantes brasileiros em outros países, como Marrocos e Vietnã, e, por meio das embaixadas, estão sendo feitas gestões junto às autoridades locais para o pronto regresso desses cidadãos.