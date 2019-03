Neto de Lula morre de meningite aos 7 anos

O neto de 7 anos do ex-presidente Lula morreu nesta sexta-feira (1º), vítima de meningite meningocócica. Arthur Araújo Lula da Silva deu entrada às 7h20 desta sexta no Hospital Bartira, da rede D'Or, em Santo André, no ABC paulista, com quadro instável, segundo boletim médico divulgado pela instituição. O quadro se agravou, e às 12h11 Arthur morreu.

Os advogados do ex-presidente Lula vão entrar com um pedido para que ele compareça ao velório e ao enterro do neto. Lula está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado após condenação no âmbito da Operação Lava Jato.

Em geral, a meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vários agentes, como vírus e bactérias. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e manchas vermelhas na pele.

A morte de Arthur, que é filho de Sandro Luis Lula da Silva, ocorre um mês depois da morte de outro familiar do ex-presidente, que está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Genival Inácio da Silva, de 79 anos, o Vavá, morreu no último dia 29 de janeiro, em São Paulo. A defesa de Lula havia pedido autorização à Justiça para que o ex-presidente pudesse comparecer ao velório.

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a ida quando o cortejo já deixava a capela onde o corpo foi velado, e Lula não deixou a cela em Curitiba.

Nas redes sociais, aliados do ex-presidente Lula lamentaram a morte da criança. "Presidente Lula perdeu seu neto hoje. Que tristeza. Arthur tinha 7 anos e foi vítima de uma meningite", comentou a deputada federal Gleisi Hoffmann.

"Morre neto de Lula, aos 7anos. Meu Deus, quanta tristeza alguém é capaz de suportar?", postou Maria do Rosário.

Presidente Lula perdeu seu neto hoje. Que tristeza. Arthur tinha 7 anos e foi vítima de uma meningite. Força presidente, estamos do teu lado, sinta nosso abraço e solidariedade. Faremos de tudo pra q vc possa vê-lo. Força a família, aos pais Sandro e Marlene. Dia muito triste — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) 1 de março de 2019

Proponho a meus concidadãos que coloquemos nos nossos perfis uma tarja preta em respeito ao falecimento do neto do Lula. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) 1 de março de 2019