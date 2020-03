Já são 290 casos de coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde

O último balanço do Ministério da Saúde desta terça-feira (17), divulgou 291 casos confirmados do coronavírus no Brasil. Os suspeitos ontem eram 2.064, hoje já são 8.819, o número aumentou quase quatro vezes.



A maior parte das incidências está nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que contam, respectivamente, com 164 e 33 casos. Em seguida, vem o Distrito Federal (21), Pernambuco (16), e Rio Grande do Sul (10). Também possuem casos Santa Catarina e Minas Gerais (7), Goiás e Paraná (6), Sergipe e Mato Grosso do Sul (4), Bahia (3) e Amazonas, Rio Grande do Norte, Alagoas e Espírito Santo (1).



O balanço oficial ainda não contabiliza a primeira morte que foi confirmada em São Paulo e outros casos que já foram confirmados pelas Secretarias de Saúde dos estados. No Ceará, a Secretaria já informou que são nove os casos confirmados e ainda hoje deve divulgar uma atualização.



O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que é normal os dados oficiais divergirem, "não é online. Ocorre com certa frequência de as secretarias noticiarem casos após [a consolidação do balanço do ministério]".





Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.