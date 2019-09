Instituições de ensino superior do país oferecem serviços à população nesta semana

Desta segunda (23) até o próximo sábado (28), mais de 550 instituições de ensino superior de todo o Brasil oferecem serviços gratuitos para a população. Serão mais de seis mil atividades como assistência à saúde; consultoria jurídica; orientação profissional e educacional; promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas.

As atividades têm como público pessoas de todas as idades e são oferecidas por estudantes, professores e funcionários das faculdades dentro da 15º Campanha Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. O projeto é realizado anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes).

Instituições de ensino particulares e públicas estão participando da campanha, como também aquelas que possuem vínculos com o Sistema “S”. Os interessados devem saber das faculdades mais próximas se elas estão participando do evento. Informações sobre horários e serviços oferecidos também podem ser conferidos nos sites das instituições participantes.

Sobre a campanha

De acordo com a Abmes, desde 2005 o projeto já realizou cerca de 16 milhões de atendimentos à população, sendo mais de 90 mil atividades realizadas por mais 1,5 mil instituições de todo o país. As organizações participantes recebem o “Selo Instituição socialmente Responsável".

Com o objetivo de dar visibilidade às ações sociais das faculdades e ser uma oportunidade para os alunos colocarem em prática o que aprendem nas aulas, a Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular foi criada para aproximar os setores acadêmicos e privados da população. Desde 2014, a programação que era realizada em apenas um dia foi ampliada para uma semana.