Governo de Pernambuco confirma primeira morte por coronavírus

O governo de Pernambuco confirmou na tarde desta quarta-feira (25) a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no estado. Este é o primeiro óbito do Nordeste pela Covid-19.

Trata-se de um homem de 85 anos que estava internado desde a última sexta-feira (20) no HUOC (Hospital Universitário Oswaldo Cruz), referência para Covid-19 na rede estadual.

Morador do Recife, ele tinha histórico de diabetes, hipertensão e cardiopatia. O paciente havia apresentado os primeiros sintomas há uma semana.

Inicialmente, foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com um quadro de febre, tosse seca e dificuldade de respirar.

Na manhã desta quarta, segundo informações da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), durante a sessão de diálise, ele teve uma parada cardiorrespiratória.

"Este óbito só reforça o que estamos dizendo diariamente: fiquem em casa e sigam as orientações das autoridades sanitárias e especialistas que têm tratado esta questão com a importância e responsabilidade que ela merece", disse André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco.

Nas últimas 24 horas, Pernambuco confirmou mais 4 casos da Covid-19. Agora, são 46 confirmações no estado.