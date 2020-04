Brasil tem 58 novas mortes por coronavírus, recorde em 24 h, e chega a 299 vítimas

O Brasil já registra ao menos 299 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira (2). Os estados com o maior número de óbitos são São Paulo (188), Rio de Janeiro (41) e Ceará, com 20 mortes.



Foram 58 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19.



O recorde anterior havia sido registrado na terça (31), com 42 mortes confirmadas em apenas um dia.



Com os novos dados, o país também já soma 7.910 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 16% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 6.836 casos.



O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.