Advogado cearense Valdetário Monteiro assume a Secretaria da Casa Civil do Distrito Federal

O advogado cearense e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Valdetário Monteiro, foi anunciado nesta quarta-feira (12) como novo secretário da Casa Civil do Distrito Federal. Ele foi escolhido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e deve assumir o novo cargo no dia 26 de junho.

Valdetário Monteiro substitui Eumar Novacki, que há cerca de um mês está fora do governo do DF.

Tanto Valdetário, quanto Ibaneis foram presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará e no Distrito Federal, respectivamente, durante o mesmo período, o que colaborou para a aproximação entre os dois. "Sempre tivemos uma relação muito boa, Ibaneis revolucionou a OAB do Distrito Federal. Acredito que é uma alegria muito grande dos cearenses, em ter um representante ajudando na administração da capital da República", afirmou Valdetário Monteiro.