OMS afirma que pandemia de coronavírus é "controlável"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que pandemia do novo coronavírus é "controlável", em reunião nesta quinta-feira (12) com os países membros.

Apesar disso, reconhece que é necessária uma "maior vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão". Tedros também demonstrou preocupação porque "alguns países não estão enfrentando a ameaça com o compromisso político necessário".

Ele destacou que os países deveriam adotar um "enfoque global adaptado a sua situação, com a contenção como pilar central".

Ghebreyesus pediu aos países que "encontrem um equilíbrio justo entre a proteção da saúde, a prevenção das perturbações econômicas e sociais e o respeito dos direitos humanos".

Mais de 125.000 casos de contágio foram registrados em mais de 100 países e territórios, com 4.600 mortes, de acordo com balanço da AFP embasado por fontes oficiais. No Brasil, existem 69 casos confirmados em sete estados e o Distrito Federal. No Ceará, não existem pacientes infectados, mas 20 estão sob obervação.

Pela primeira vez desde o início - em dezembro, na China - da epidemia, a OMS classificou, na quarta-feira (11), o novo coronavírus como "pandemia", alarmada por sua "propagação", pela "gravidade dos casos" e pela "insuficiência das medidas adotadas".

"Para salvar vidas, temos que reduzir a transmissão. Isto significa encontrar e isolar o maior número possível de casos e colocar em quarentena seus contados mais próximos", explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus.