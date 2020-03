Sobe para 69 o número de casos do novo coronavírus no Brasil

O Brasil já soma 69 casos confirmados do novo coronavírus. À tarde o Ministério da Saúde confirmou 52 casos, mais tarde a Bahia registrou mais um e o hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos.

Entre as novas confirmações, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso no final da tarde desta quarta.

Com a atualização, ao menos sete estados e o Distrito Federal já têm registros do covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 30 casos confirmados até o momento.

Também registram casos: Rio de Janeiro (13), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e Distrito Federal (2).

O novo caso na Bahia é de uma mulher de 68 anos, de Feira de Santana, que teve contato com a segunda paciente do estado com a covid-19 -trata-se, portanto, de transmissão local da doença. A paciente tem sintomas leves e está em isolamento domiciliar.

Nesta quarta, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia pelo novo coronavírus. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a organização demorou a reconhecer o cenário.

"Teimaram comigo. Falei: é uma pandemia, e desde a semana passada o Brasil já trata como pandemia. Se você tem uma transmissão sustentada em tantos países, como vou ficar procurando país por país, quem veio de onde? Isso pelo menos três semanas atrás já era impraticável pelos sistemas de saúde", afirmou.

Segundo ele, com a declaração de pandemia, a ideia é que o país passe a usar como critério para identificar casos a ocorrência de sintomas e histórico de viagem internacional, além do contato com casos confirmados.

Até então, o Brasil considerava para essa análise a ocorrência de febre e outros sintomas e histórico de viagem a países da América do Norte, Europa e Ásia, além de Equador, Argélia e Austrália. Agora, todos os países entram na lista, afirma.

Caso em Porto Alegre

Após chegar de viagem à Itália, na região de Bergamo, na última sexta-feira (6), uma mulher de 54 anos foi confirmada com o coronavírus nesta quarta-feira (11), em Porto Alegre. Este é o primeiro caso da doença na capital gaúcha e o segundo no Rio Grande do Sul.

A mulher procurou seu médico que notificou a Vigilância Sanitária. Os sintomas, como febre e dor no corpo iniciaram no sábado (7). A coleta para o teste foi realizada na casa da paciente, evitando circulação e deslocamento em estabelecimentos de saúde.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul tem, no momento, 56 casos suspeitos e 144 descartados.

A filha da mulher, que também esteve na Itália, apresentou sintomas e realizou coleta domiciliar. O exame foi encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen) e aguarda o resultado. Um casal que estava no mesmo voo também está sendo monitorado, segundo a prefeitura.

"Estes procedimentos adotados permitem que o vírus chegue de maneira gradual e não abruptamente na cidade, contribuindo para que o sistema se habitue com os casos registrados", disse o secretário municipal de saúde, Pablo Stürmer, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta.

Na terça-feira (10), um homem de 60 anos, da cidade gaúcha de Campo Bom, que esteve em Milão, foi o primeiro caso confirmado nos estado.