Confira, em imagens, impactos do coronavírus no mundo

O novo coornavírus, que ganhou status de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), deixou impactos no mundo todo. O órgão internacional vinculado à ONU já confirmou 118.162 casos de infecção e 4.290 mortes em todo o mundo.

O Brasil, apesar de não ter registrado óbito, está entre os 113 países com contágios. São 34 pacientes internados e outros 893 sob observação. No Ceará, não existem casos confirmados, apenas 20 suspeitas.

Até esta quarta-feira (11), o Covid-19 causou quarentenas, fechamentos de escolas, além de diminuir o fluxo nos aeroportos dos países mais afetados pela epidemia e abalar o mercado global, entre outros fatores.

Confira, a seguir, imagens que ilustram os impactos do coronavírus no planeta:

Praça de São Pedro AFP

Praça e Basílica de São Pedro são cercadas para evitar acesso de turistas, na tentativa de conter o coronavírus no Vaticano. As visitas guiadas pelos pontos turísticos também serão encerradas até o dia 3 de abril. O Estado confirmou o primeiro caso de coronavírus na última sexta-feira (6).

Pulverização na Coreia do Sul AFP

Na Coreia do Sul, funcionários do Governo pulverizam desinfetantes pela ruas, a fim de diminuir o contágio de Covid-19. O país é o quarto mais afetado, no mundo inteiro, pela nova epidemia, com mais de 50 pessoas mortas e 7.000 infectados.

Falta de material de higiene por causa do coronavírus AFP

Nos Estados Unidos, farmácia novaiorquina avisa que foram esgotados de seu estoque produtos como máscaras, luvas, antisséptico de mãos, entre outros. A busca por produtos do gênero tem crescido grandemente em todo mundo. No país americano, que já registrou 25 mortes e 696 casos confirmados da doença, não foi diferente.

Valencia x Atalanta a portas fechadas AFP

Vista aérea do estádio Mestalla, em Valência, na Espanha, mostra a partida entre Valencia e Atalanta, na fase de grupos da Champions League, sendo realizada a portões fechados. Esta foi uma medida tomada para evitar aglomerações e conter o coronavírus no país, que já tem 1.639 infectados e 36 mortes.

Esvaziamento de aeroportos na Itália AFP

Imagem mostra fila de check-in vazia no aeroporto de Milão, na Itália, consequência da suspensão, por várias companhias aéreas, de voos domésticos e internacionais para o território. O país, o segundo mais afetado pela epidemia de coronavírus no mundo (631 mortos e 10.149 infectados), isolou 60 milhões de italianos, a partir dessa terça-feira (10), na tentativa de conter o contágio.

Pacientes são transferidos de unidades de saúde, na China AFP

Na China, pacientes são transferidos de centros médicos temporários de tratamento do coronavírus para hospitais especializados, construídos com esta função. O número de infecções e mortes diárias, no país, em decorrência da epidemia de coronavírus tem diminuído diariamente, mas ainda é o território mais afetado pela doença (quase 90 mil casos e 3.162 mortos).

Cruzeiro "Grand Princess", nos Estados Unidos AFP

Após 21 pessoas a bordo do cruzeiro "Grand Princess", nos Estados Unidos, terem sido diagnosticadas com coronavírus, a embarcação foi isolada no porto de Oakland. Na segunda-feira (9), os 3,5 mil passageiros e tripulantes desembarcaram do navio e seguiram a instalações militares para passarem por um período de quarentena.