Vale título, receita e calendário: Atlético/CE e Caucaia começam decisão da Taça Fares Lopes 

A última vaga cearense na Copa do Brasil de 2020 começa a ser definida hoje, às 15h30, quando Atlético/CE e Caucaia se enfrentam no Presidente Vargas (PV), pela decisão da Taça Fares Lopes. O duelo será o primeiro, com a volta marcada para o dia 3 de novembro, domingo, no Raimundão.

Desprestigiada por Ceará e Fortaleza, que amargaram as últimas posições na fase de grupos, o vencedor ergue a taça e ainda pode garantir, pelo menos, R$ 525 mil - cota aplicada aos times que participaram desta edição do torneio sem nem avançar de fase.

Com menos poderio econômico, a Águia da Precabura e a Raposa Metropolitana têm uma oportunidade de adquirir receita e calendário para a próxima temporada. O classificado então se soma aos já garantidos Barbalha (líder da 1º fase do Estadual), além de Ceará e Fortaleza (participantes da elite nacional).

A chegada na finalíssima vem com méritos e coroa grandes campanhas. O Caucaia, que conquistou o vice-campeonato na última temporada, montou um plantel experiente em 2019 com Ciel, Ciro Sena e Siloé.

Sob o comando de Oliveira Canindé, já faturou a Série B cearense e liderou todas as fases da Fares Lopes, competição em que soma uma derrota em 17 duelos.

Ao todo, marcou 17 gols e sofreu 11. No caminho até a semifinal ainda eliminou o Floresta por 2 a 1 no agregado, tendo o jogo de ida terminando empatado em 0 a 0.

"Precisamos saber colocar intensidade ofensiva. E ter uma boa postura defensivamente, que é uma qualidade do nosso elenco. É algo que nos diferencia. Precisamos ter o controle do jogo e apostar nisso durante os 90 minutos", afirmou o lateral Carlinhos.

Redenção

A trajetória do Atlético/CE é de ascensão. Projeto capitalizado pelo atacante Ari, ex-Fortaleza, e presidido por uma mulher, Maria Vieira, o clube investiu em um elenco mais jovem para despontar como um exemplo de gestão no cenário nacional.

A mostra do potencial veio na Série D, quando fez uma das melhores campanhas da chave inicial e garantiu vaga antecipada ao mata-mata. A entrada no novo formato de disputa, no entanto, trouxe uma precoce eliminação para o Bragantino/PA, ainda na segunda fase.

A experiência trouxe mudanças no comando, com Raimundo Vagner assumindo a Águia da Precabura. Classificado apenas na rodada final, avançou para a final após uma decisão de pênalti emocionante com o Guarany de Sobral - 3 a 2 nas cobranças.

"É uma final em que o Atlético nunca havia chegado. Vamos entrar muito determinados com foco e concentração. Sabemos que são dois jogos e o professor pediu que a gente não atuasse como na semifinal, quando estávamos desconcentrados", afirmou o zagueiro Sérgio Tururu.

Histórico

O campeão desta edição da Fares Lopes será inédito. Em nove edições, os maiores vencedores são Horizonte e Guarani de Juazeiro, com duas taças cada. Barbalha, Ferroviário, Floresta, Icasa e Guarany de Sobral ganharam uma vez.

