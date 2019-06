Última rodada da 1ª fase da Série D tem Floresta lutando por vaga

O último capítulo da 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro será escrito neste domingo (9), com rodada cheia que define os classificados ao mata-mata. A CBF determinou que os jogos comecem às 18 horas, com exceção de duas partidas nos Grupos A7 e A8, que já têm definidos os clubes que avançaram de fase.

Atlético/CE

Quem também garantiu vaga na próxima etapa foi o Atlético/CE. O time comandado pelo técnico Luan Carlos tem 100% de aproveitamento (15 pontos) após cinco partidas e luta pela liderança geral da competição diante do Central, em partida realizada no Estádio Lacerdão, na cidade de Caruaru, em Pernambuco.

O duelo é importante para os pernambucanos, que estão na vice-liderança do Grupo A5 com seis pontos - mesma pontuação do Altos/PI.

Para o lateral-direito Valclicio, da Águia da Precabura, a necessidade de resultado do adversário é importante para a estratégia de jogo cearense.

"O Central vai querer vencer a gente a todo custo. Ficarão exposto e a gente vai ficar preparado para sair no contra-ataque. O Luan cobra muito do grupo e isso é bom para sermos coroados no final. Na Série D, os jogos são decididos no detalhe", analisou.

Para a partida, a expectativa da comissão técnica é rodar o elenco e promover testes para a etapa eliminatória.

A provável escalação do Atlético/CE é formada por: André Zuba; Valclicio, Martinez, Anderson Sobral e Elvis; Bruno Ocara, Olávio e Zizu; Ronda, Uálisson Pikachu e Dudu Itapajé.

Querendo vaga

Outro representante cearense na competição, o Floresta está na 3ª posição do Grupo A4, com seis pontos. Disputando vaga com River/PI (9), Bragantino/PA (6) e Santa Cruz/RN (5), a equipe cearense vê que todas as equipes ainda apresentam chances de avançar de fase.

A vantagem do Verdão da Vila é poder decidir o duelo em casa diante do clube potiguar. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas (PV), onde a equipe defende uma invencibilidade no torneio: empate com o River/PI e vitória sobre o Bragantino/PA.

O detalhe é que, mesmo em caso de nova vitória, o Floresta ainda vai precisar torcer contra outras equipes, por só poder se classificar como 2º colocado. Como passam para a próxima fase os líderes de cada grupo e 15 dos 17 segundos colocados, o time da Capital cearense pode não ficar dentro das vagas para o primeiro mata-mata da competição.

A partida será a segunda sob o comando do técnico Raimundo Wagner, que assumiu interinamente a equipe após a saída de Paulinho Kobayashi para o Imperatriz, que atua na Série C do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o volante Marconi é desfalque, devido cartão vermelho que recebeu na última partida.

A provável escalação do Floresta é: Carlos; Danrley, Cláudio Caça-Rato, Regineldo e Alisson; Maranguape, Matheus Souza, Thalison e Renê; Paulo Vyctor e André Tavares.