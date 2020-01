Torcida do Fortaleza já inicia preparativos para viagem à Argentina

O confronto histórico pela Copa Sul-Americana entre o Fortaleza e o Independiente, maior campeão das Américas, está cada vez mais próximo. Faltando três semanas, a ansiedade da torcida só aumenta para o confronto do dia 13 de fevereiro, às 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina.

Para aproximar o torcedor à primeira partida oficial de um clube cearense fora do País, o Leão organiza um voo fretado para a Argentina com 120 vagas destinadas à torcida. De acordo com a empresa responsável pelo pacote, restam cerca de 50 vagas aos adeptos tricolores no avião.

O pacote para o voo custa R$ 5.250,00 e inclui o ingresso e a passagem de ida e de volta com as taxas de embarque, com saída dia 11 de fevereiro às 19 horas, retornando no dia 14, à noite. Hospedagem e outras necessidades ficam por conta do torcedor.

Dentre os poucos sortudos a embarcar ao lado de sua equipe, o médico anestesiologista Anderson Costa está ansioso para participar desse momento histórico.

"Uma mistura de orgulho de ir junto e de muita alegria por estar fazendo parte dessa história tão bacana. Daqui a vários anos, as gerações posteriores vão ler sobre esse fato inédito", falou o médico.

Confiança

Apesar de enfrentar um dos maiores times do continente, Anderson acredita que o Leão do Pici deve surpreender na "Sula" por possuir dois trunfos diferenciados. "Um treinador altamente estudioso, pondo em prática as novidades no futebol mundial, astuto e de espírito competitivo. E o mais importante: a força da torcida apaixonada do Fortaleza, que chega junto do time em qualquer hora", avaliou Anderson, que irá viajar sem amigos, mas ao lado da sua já conhecida torcida tricolor. Já o estudante de nutrição Gabriel Amaral, de 22 anos, vai por conta própria ao país hermano, onde irá se juntar ao seu irmão mais velho, Lucas, que viaja com um grupo de amigos. O estudante acompanhou, sempre ao lado de seu irmão, a angústia durante o período do Tricolor na Série C, dando ainda mais valor ao sucesso atual e ao embate na competição internacional.

"Sempre crescemos com esse amor em comum. Estar com ele nesse jogo vai ser um momento muito especial, que vou guardar pra sempre", conta o estudante.

O amor do jovem pelo clube já o enviou a outros estados, como o acesso à 2ª divisão, em Juiz de Fora, e o título da mesma, em Santa Catarina. Dessa vez, a missão o leva em sua 1ª viagem ao exterior, para presenciar de perto o que ele chama de "maior jogo da história do clube". "O Fortaleza pegou o pior adversário possível, mas nosso time é cascudo. Não foi nada bom para eles terem nos tirado no sorteio", analisa Gabriel.

No total, 4.500 ingressos estão disponíveis para o Tricolor contra os rojos, custando cerca de R$ 120,00 cada bilhete. O jogo de volta ocorre na Arena Castelão, dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira.

Vaquinha do Mito

Para quem não tem condições de arcar com os custos para acompanhar o confronto, o clube tricolor vai sortear um ingresso e uma vaga no voo fretado. Porém, para que isso aconteça, a "Vaquinha do Mito", campanha para arrecadar R$ 300 mil para conclusão das obras do Núcleo de Futebol Profissional, no Centro de Excelência do CT Alcides Santos, no Pici, precisa alcançar sua meta.

No momento, faltam pouco menos de R$ 40 mil para atingir o objetivo, com 20 dias restantes até o fim da campanha.