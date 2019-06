Tom Barros: problema semelhante para Ceará e Fortaleza

Os técnicos pedem. As diretorias vão em busca. O tempo passa. Onde encontrar um "número nove" ideal? Está difícil, muito difícil. Nesta parte, englobo os centroavantes de diferentes estilos, ou seja, o que joga fixo na área, o rompedor, e o que se mexe mais por ter melhor habilidade. É possível mesmo um misto que possa reunir um pouco de cada estilo. Vejam bem: faz tempo Arthur Cabral foi embora e até agora não surgiu no Ceará um nome para ocupar o trono. No Fortaleza, situação semelhante: desde que Gustavo foi embora jamais um outro apareceu no mesmo nível dele. Senhores, o fim do mês de junho está chegando. O segundo semestre bate à porta sem que os dois maiores times do Estado encontrem solução ideal para esses semelhantes problemas. Os técnicos Rogério Ceni e Enderson Moreira vivem situações iguais em times diferentes. Como em toda regra há exceções, salve o Ferroviário de Edson Cariús, talentoso centroavante que faz babar de frustração a concorrência. Hoje um bom "número nove" virou peça rara no futebol brasileiro, escassez inexplicável diante de tantos CTs espalhados pelo país.

Técnico sortudo

O técnico Leandro Campos herdou situação privilegiada deixada por Marcelo Vilar. Além de líder, cinco pontos à frente do primeiro do fora do G-4 (Sampaio Corrêa/MA), não encontra problemas no ataque. Leandro tem o privilégio de contar na frente com o artilheiro Edson Cariús, o melhor centroavante do futebol cearense, e com Caxito, que por vezes seguidas foi artilheiro do Campeonato Pernambucano.

Numa boa

Diferente dos treinadores Rogério Ceni e Enderson Moreira, que têm problemas para encontrar um bom atacante, centroavante, o técnico Leandro Campos tem no Tubarão da Barra dois qualificados à disposição, principalmente Edson Cariús, que vem fazendo a diferença. Agora é só tocar o TGV coral no trilho de bitola larga.

Investimento

Os Centros de Treinamento do Ceará e do Fortaleza têm recebido apoio total. As bases cuidadas com esmero. Tudo bem. Resta porém uma avaliação sobre o custo/benefício. Quantos jogadores foram revelados e quantos negociados? Ja estão dando retorno ou ainda não estão cobrindo as despesas?