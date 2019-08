Tom Barros: Pequena margem de erros nas mudanças

O Internacional-RS será o primeiro obstáculo que o novo técnico do Fortaleza, Zé Ricardo, terá. Com um time reserva, o Inter ganhou do Ceará em Porto Alegre (1 x 0). Com esse mesmo time reserva, o Inter foi ao Maracanã e perdeu para o Fluminense (2 x 1). Como o Inter tem compromissos na fase mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores, respectivamente contra Cruzeiro e Flamengo, creio que aqui deverá também usar o time reserva. Mas é bom frisar: mesmo com os reservas, o time gaúcho tem elenco capaz de manter o nível de produção Série A. O Fortaleza, pois, estará diante de um adversário forte. Por mais paradoxal que pareça, no jogo anterior, quando ganhou do CSA no Estádio Rei Pelé, a produção do Leão não foi boa. É nítida a dificuldade de Osvaldo. Edinho, vindo de contusão, também ainda luta para voltar à forma. Wellington Paulista tem alternado bons e maus momentos. Há preocupações com a defesa, que andou tomando gols em sequência de intervalos de poucos minutos. Assim está o Fortaleza nesta fase de transição. Período difícil porque requer mudanças com pequena margem de erros.

Estreia

É aguardada com expectativa a estreia do técnico Zé Ricardo. A princípio, até pela exiguidade de tempo, não será possível a aplicação de alterações significativas. Correto será manter a base que vinha jogando com Rogério Ceni. A partir daí, de acordo com as condições do jogo, aí sim será possível mudar o que for necessário. Mas tudo isso vai requerer prudência por parte do treinador.

Sem medo

Tenho visto o alarde feito pelo São Paulo que vai estrear Daniel Alves e Juanfran diante do Ceará. Uma festa para marcar as significativas contratações feitas pelo tricolor do Morumbi. Tudo bem. Realmente são dois reforços importantes, claro, mas nada de coisa do outro mundo. Com eles ou sem eles o São Paulo já seria, como será, perigoso adversário.

Maior produção

Anima ver o Ceará crescendo de produção. Verdade que houve um hiato em Porto Alegre, quando derrotado pelo Inter. Ali aconteceu inexplicável embotamento. Mas, se levar em conta as duas vitórias recentes sobre o Fortaleza e sobre a Chape, parecem boas as chances do Vozão em São Paulo.

A qualidade do futebol do Ceará, após o período de ajustes feitos pelo técnico Enderson Moreira, tem dado resposta otimista. Há gradual crescimento no conjunto, que vai se mostrando mais harmonioso, máxime quando Thiago Galhardo resolve conduzir o elenco. A chegada de Lima também contribuiu para o novo impulso. Há condições para fazer bom jogo no Morumbi.

Última chance coral na tentativa de voltar ao grupo de classificação será em Imperatriz. Há quem já tenha enrolado a toalha. As cinco derrotas consecutivas deixaram em frangalhos a autoestima e autoconfiança do grupo. Fica difícil esperar vitória coral no Estádio Frei Epifânio da Abadia. Mas, como em futebol tudo é possível, não custa nada dar um derradeiro crédito ao Ferroviário.