Tom Barros: Limitações e os ajustes necessários

Os jogos Ceará 0 x 1 Santos e Flamengo 2 x 0 Fortaleza deixaram explícitas as condições de cada: temos limitações. A luta pela permanência na Série A exigirá ajustes. No momento, está dando para ficar na faixa intermediária. O Ceará, 11º; Fortaleza o 14º. Os dois estão à frente de times famosos como Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense. Há, porém, longa jornada. Pelo elenco, não quero acreditar que o Grêmio permanecerá por muito tempo na zona maldita. Já, já, sai de lá. O Vasco está mais complicado. Ainda assim é time grande. A despeito de tudo, poderá escapar. Então, há necessidade de tricolores e alvinegros tomarem suas precauções, visando a evitar tropeços nos próximos jogos pela Série A. O Fortaleza enfrentará o Grêmio, sábado próximo, no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Jogo em que o Grêmio tentará sair da zona de rebaixamento. O Ceará recebe o Bahia que mira o G-4. Previsão de dificuldades maiores para o Fortaleza, que tem desgaste amanhã pela Copa do Brasil, decidindo vaga com o Athletico-PR em Curitiba. O Ceará vê a necessidade de ganhar em casa, pois teoricamente está na mesma faixa do Bahia no Nordeste.

Ecos da rodada

Thiago Galhardo demorou um pouco a entrar no ritmo do jogo com o Santos. Entretanto, quando entrou, foram criadas por ele as melhores situações, inclusive a bola que mandou no travessão de Everson. Depois dele, Fernando Sobral. Bom mesmo, porém, Felipe Jonatan (ex-Ceará). Esse entrou e fez a diferença para o Santos.

Na Conta

O Fortaleza agora tem de esquecer o que passou e mirar o Athletico pela Copa do Brasil. O Leão, desgastado por jogos e viagens, pega um jogo de volta onde todas as condições são favoráveis aos anfitrião. Ainda assim, como Ceni há surpreendido com escalações renovadas que dão certo, votos de confiança ao Leão no jogo de amanhã.

Pênalti

Antigamente, havia diferença entre bola na mão e mão na bola. A intenção do atleta era que definia. Hoje, bola bateu na mão (entenda-se braço) é pênalti, independentemente da intenção do jogador. É um absurdo. Foi o que ficou decidido. Mas, pelo VAR do jogo do Ceará, a interpretação polêmica furou tal decisão. Afinal, qual a regra que está valendo? Não sei mais.

Que bela campanha faz o Atlético-CE na Série D do campeonato nacional, sob o comando de Luan Carlos Neto. Em alta também o jogador Zizu, que merecidamente é o camisa 10. Já classificado, o Atlético-CE mira agora as próximas etapas. Segue o caminho já percorrido pelo Guarany de Sobral, campeão brasileiro em 2010, e pelo Ferroviário, campeão brasileiro em 2018

Na luta, o Floresta tenta passar à próxima etapa. O Floresta andou oscilando e enfrentou adversidades. Agora vai para a última rodada, quando enfrentará o Santa Cruz de Natal. Diferente do Atlético, o Floresta encarou turbulências. Passou de início os três primeiros jogos sem vencer (dois empates e uma derrota). A primeira vitória só veio no quarto jogo (3 x 1 no Bragantino).