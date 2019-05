Thiago Galhardo estreia bem e se diz pronto para jogar 90 minutos

O meia Thiago Galhardo estreou pelo Ceará no último sábado, diante do Goiás, pela 4ª rodada da Série A, e com gol após entrar no 2º tempo. Mas como a vitória não veio, com a equipe amargando uma derrota ao sofrer um gol nos acréscimos, o jogador não comemorou como gostaria. Embora sua atuação tenha agradado.

Com uma semana até o confronto com o Grêmio, no domingo (19), na Arena Castelão, às 19 horas, a tendência é que Galhardo possa ser utilizado mais tempo do que os 20 minutos em campo no Serra Dourada, com o jogador adiantando que pode atuar os 90 minutos se o técnico Enderson Moreira assim quiser.

"Eu deixei bem claro que na partida contra o Goiás poderia jogar 45 minutos ou até 60. Mas para o jogo com o Grêmio, estou à disposição os 90 minutos. Estou com vontade de poder ajudar desde o 1º minuto, o que eu não poderia contra o Goiás, mas contra o Grêmio eu posso", avisou.

Galhardo demonstrou alegria pelo gol marcado em sua estreia com a camisa do Vozão, mas queria a vitória, ou pelo menos pontuar. "Estou feliz com o gol mas ficaria mais ainda se não tivéssemos perdido. Fiz um 2º tempo muito bom, assim como toda a equipe do Ceará, mas só jogar bem não adianta, precisamos somar pontos, pensar no Grêmio, diante do torcedor. Espero que eles compareçam e nos apoiem em busca de uma grande vitória".

Concorrência

O meia chegou para um setor com concorrência pesada, com jogadores como Ricardinho, Felipe Silva e Wescley - ambos recém-liberados do departamento médico - mas que espera ser titular do Ceará na Série A.

"Quanto mais opções, melhor. O Felipe e o Wescley estão retornando, são grandes opções e todo mundo está aqui para somar. O técnico vai ter que escolher 11. Se vai ter mudança contra o Grêmio e eu jogar, é muito difícil falar, a verdade é que quero jogar e a briga vai ser sadia", disse.

Sobre a campanha do Vovô na Série A, o meia está otimista quanto a um grande ano. "Tudo tem um propósito. Vim para o Ceará para continuar crescendo na carreira e comecei com o pé direito. Nas 34 rodadas que faltam, quero jogar bem e retribuir a confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz no Ceará e quero ver o time bem no cenário nacional, quem sabe indo a uma Sul-Americana".

