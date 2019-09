Ter Stegen salva o Barcelona e Liverpool é derrotado pelo Napoli

Apesar de contar com Lionel Messi no segundo tempo, o Barcelona precisou se contentar com um empate sem gol fora de casa com o Borussia Dortmund, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Colocado em campo aos 15 minutos da segunda etapa no lugar da jovem revelação Ansu Fati, de 16 anos, Messi disputou seu primeiro jogo oficial na temporada desde que sofreu uma lesão na panturrilha no início de agosto, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

O grupo F da Liga dos Campeões, tido como o mais difícil desta edição, segue totalmente igualado após a primeira rodada, já que a Inter de Milão empatou com o Slavia Praga (1-1) na outra partida da chave.

O destaque da partida foi o goleiro alemão do Barça, Marc-André Ter Stegen, autor de inúmeras defesas difíceis e que defendeu um pênalti cobrado pelo compatriota Marco Reus.

Já a pior notícia para os catalães foi a lesão do lateral Jordi Alba, que precisou ser substituído no fim do primeiro tempo com um problema muscular na coxa.

O jogo não ficará marcado na história pelo primor tático e pela emoção, mas sim pela presença de Ansu Fati na equipe titular do Barcelona. O jovem da Guiné-Bissau se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Barça na Champions (16 anos e 322 dias).

Liverpool perde

Atual campeão da Champions League, o Liverpool não estreou bem na edição 2019/20 da competição. O Napoli venceu os ingleses por 2 a 0, em casa. Mertens e Llorente marcaram os gols dos italianos no Estádio San Paolo.

A vitória deixou o Napoli com três pontos no grupo E, mas a liderança é do Salzburg, que goleou o Genk, por 6 a 2, no mesmo dia. O Liverpool segue zerado e está em terceiro.

O primeiro tempo do confronto na Itália teve poucas chances de gol. Na melhor oportunidade, Firmino cabeceou sozinho da marca do pênalti, mas a bola passou rente à trave do goleiro Meret.

O segundo tempo já começou melhor, e Adrian fez grande defesa para salvar o Liverpool. Aos 34min, a arbitragem marcou pênalti de Robertson em Callejón. Mertens encheu o pé e marcou para os donos da casa. Adrian até tocou na bola, mas não adiantou. Nos acréscimos, Llorente aproveitou vacilo da defesa inglesa e fez o segundo dos italianos.