Talento que desponta no MMA

A fonte de talentos para as artes marciais no Ceará parece ser inesgotável. O Estado é muito bem representado nas diversas modalidades de lutas no País. E no MMA não podia ser diferente. Nesta nova geração, um nome se projeta com um futuro promissor, mas um destaque já do presente: Alan Gomes, de 25 anos de idade.

Nas ruas do bairro Presidente Kennedy, Alan começou sua trajetória como atleta através do projeto "Luta pela Vida", idealizado pelo lutador de MMA cearense Andrezinho Nogueira, que incentiva a prática do esporte.

"Comecei a praticar com 13 anos de idade, no projeto social Luta pela Vida. Meus professores viram que eu tinha potencial e começaram a me lapidar junto ao mestre Evilazio Feitoza", relata Alan.

O "Luta pela vida" beneficia crianças e adolescentes da rede de escolas públicas de Fortaleza e do interior do Estado com aulas de artes marciais. O projeto atende cerca de 100 jovens entre 8 e 16 anos.

Oportunidade

Junto às primeiras experiências nas artes marciais, o tempo trouxe novas oportunidades para Alan, que migrou ao Sudeste para se desenvolver como lutador ao lado de atletas renomados mundialmente. "Já treinei com Minotauro, Minotouro, Anderson Silva, Toquinho, Rafael Feijão, grandes nomes do MMA internacional. Aprendi e evoluí muito com eles", lembra o jovem cearense. No último sábado (14), Alan passou ao grau preto do muay-thai, além de ser faixa preta em jiu-jítsu, esporte que ensina em São Paulo.

Alan faz parte da equipe Team Nogueira e é lutador do evento russo ACA (Absolute Championship Akhmat), 3º maior evento de MMA do mundo. "Minha meta é chegar no UFC. Por pouco não consegui nesse ano", revela o lutador, que vai à Rússia em março de 2020 para competir pelo ACA.