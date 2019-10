Rogério Ceni tem última semana para fazer mudanças no Fortaleza

Uma semana inteira para planejar, estudar e implantar uma estratégia. Regalia distante da maratona de jogos na Série A do Brasileiro, esse é justamente o cenário de Rogério Ceni no Fortaleza antes de encarar o Cruzeiro, sábado (26), às 21 horas, no Mineirão.

Desde que retornou ao time tricolor, no fim de setembro, o treinador não havia tido tempo para trabalhar com o elenco. Foi um treinamento com bola antes da reestreia e seis partidas em 23 dias: três vitórias (Botafogo, Chapecoense e Grêmio) e três derrotas (São Paulo, Vasco e Flamengo).

A vantagem sobre os que iniciam um trabalho é que Ceni chega para a continuação de um projeto iniciado em novembro de 2017 e que alcançou 100 jogos com a respectiva comissão técnica. O fato de conhecer a maioria das peças surgiu como alento, mas não impediu que os titulares precisassem ser poupados ou que o esquema 4-2-4, com quatro atacantes, fosse preferido.

Tudo faz esta semana ser ainda mais decisiva, afinal de contas, será o último período com folga antes do encerramento do Brasileirão. No período restante até a 38ª rodada, não haverá descanso intercalando os confrontos, o que faz os ajustes serem determinantes para a forma de atuar da equipe. O time treinou ontem em dois turnos logo após receber um folga na segunda-feira (21), a primeira e única em outubro.

Método de treinamento

O tempo é determinante para a forma como Ceni monta o plano tático do Fortaleza. Diferente de comandantes que se preocupam exclusivamente com o próprio estilo de jogo, o ex-goleiro prefere assistir as exibições dos adversários para então elaborar uma modelo de atuação em cima do rival: cada atividade é preparada de acordo com as características que os atletas vão enfrentar em campo.

A dedicação intensa do técnico, até fora do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, é refletida também no relacionamento com os atletas, que precisam se adaptar ao padrão estabelecido para conseguir disputar uma vaga no plantel. Sendo assim, os reforços que foram contratados sob o comando de Zé Ricardo terão mais chances de se adequar ao novo treinador - caso do meia Matheus Vargas, que atuava na Ponte Preta, assinou com o clube até 2021, mas não vem sendo relacionado.

A chance de mostrar serviço vai até sexta-feira (25), quando o time viaja para Minas Gerais, onde encara o Cruzeiro. Depois, embarca para Santa Catarina para jogar com o Avaí, dia 30. Os próximos jogos são com Atlético/MG, Corinthians, Ceará, CSA, Internacional, Santos, Goiás, Fluminense e Bahia.