Quintero é o estrangeiro que mais se destaca com a camisa do Leão

O sotaque pode até ser difícil de compreender, mas dentro de campo, o futebol do colombiano Juan Quintero torna o entendimento fácil, e a garra com que disputa as partidas já contagiou a torcida do Fortaleza.

Juan Quintero já é o estrangeiro que mais jogou com a camisa do Fortaleza. No total, foram 19 partidas defendendo o Leão, tendo marcado um gol pelo Tricolor.

Em fevereiro de 2019, a atuação de Juan Quintero, no empate por 2 a 2 com o Bahia pela primeira fase da Copa do Nordeste, encheu a torcida do time do Pici de admiração.

Quintero não apenas fazia uma boa partida, como sua dedicação ao trabalho conquistou muitos pontos com a torcida. O Fortaleza estava empatando com o Bahia, e Quintero saiu de campo para ser atendido, pois havia rasgado a chuteira e cortado o pé direito. O médico precisou fazer a sutura ali mesmo e, nesse ínterim, o Bahia virou o jogo para 2 a 1, com o time tricolor tendo um jogador a menos.

Juan Quintero pegou cerca de seis pontos para estancar o sangramento. Calçou outra chuteira, voltou e empatou para o Leão.

Presente

O defensor, que nasceu em Cali, na Colômbia, já passou pelo time de sua terra natal, Deportivo Cali (COL), e depois pelo Sporting Gijón (ESP). Neste último clube, já teve o privilégio de atuar contra o meia-atacante Messi, do Barcelona.

Informado de que seria o estrangeiro que mais jogou com a camisa do Fortaleza, o atleta respondeu: "eu fico muito contente por isso, porque desde que cheguei aqui, sabia e tinha a mentalidade que iria conseguir algo de muito importante, mas vamos por passos. Posso dizer que tudo que consegui até aqui tem a participação do grupo. A equipe está jogando bem, fico feliz com as conquistas individuais e daqui para a frente o foco será no grupo. Vou trabalhar para melhorar e conseguir os resultados para o grupo todo", disse.

Ele entende que o Fortaleza só terá partidas com características de finais, nos próximos quatro jogos e para os quais se exige um esforço a mais por parte dos jogadores.

Estrangeiros

Juan Quintero lidera a lista dos estrangeiros que mais atuaram com a camisa tricolor, com 19 jogos, seguido do uruguaio Gastón Filgueira, que jogou 13 partidas. Fred "Alemão" Maehlmann, é o 3º da lista, com oito jogos realizados; o colombiano Santiago Romero e o angolano Vicy, quatro jogos; o argentino Germán Pacheco, dois jogos; Aluspah Brewah, de Serra Leoa, e os argentinos Gustavo Savoia, Jonathan Guerazar e Marcelo Escudero, apenas uma partida. Outro argentino, Gigena, sequer atuou.

O volante Santiago Romero, outro estrangeiro da equipe, não tem tido muitas oportunidades, ao contrário de Quintero, mas o técnico Rogério Ceni já disse que escolhe pelo que o atleta tem apresentado nos treinamentos e nos jogos.

Time

O Fortaleza fez mais um treino fechado ontem, de olho no jogo de amanhã, às 19h15, na Arena Castelão, contra o Athletico/PR, pela Copa do Brasil. Rogério Ceni deve mexer novamente na equipe para o próximo duelo, tendo em vista que não terá os jogadores Wellington Paulista e Kieza, ambos atacantes, e o volante Juninho, que já atuaram pela competição.

Novidade

Rogério Ceni está guardando uma novidade do time que será o atacante André Luís, contratado por empréstimo junto ao Corinthians. O atleta foi preparado durante a semana para essa estreia pelo Leão. O atacante Osvaldo, com dores na panturrilha, não deve jogar.

No jogo contra o Athletico/PR, o Leão fará a venda de bebida alcoólica na Arena Castelão, sendo o 1º jogo a obedecer a Lei sancionada na última sexta-feira (10).