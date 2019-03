Primeiro Circuito Ceará Games agita o fim de semana do Estado

Ufa! Cansativo só de olhar, o primeiro Circuito Ceará Games foi a principal atração esportiva neste fim de semana em Fortaleza. Reunindo cerca de 260 participantes, o Círculo Militar se transformou em uma Arena Box, onde foram praticadas e disputadas algumas categorias do Crossfit.

Ao todo, o evento distribuiu R$ 60 mil em premiações para todas as categorias, da Teen até a RX, individual ou em trio. Homens e mulheres, de 16 a 45 anos, entraram em confronto com o próprio corpo e contra o tempo em diferentes movimentos, atravessando cansaço e superando o psicológico que não permitia mais nenhum tipo de exercício.

O circuito disponibilizou provas nas categorias Individual Masculino e Feminino (Scaled, Intermediário, RX e Teen) e Master (homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 35).

Foi suado! Entre os amantes desse esporte que só cresce nos últimos anos no Estado, Roberto Brasil, de 34 anos, triatleta, descobriu no crossfit um novo método de performance para o esporte no qual é campeão brasileiro em sua categoria, de 30 a 34 anos. “Sou praticante de Crossfit há quatro meses e fiz hoje minha primeira competição individual. Saio daqui com a sensação de dever cumprido. Isso trabalha meu condicionamento. Eu corro, nado, pedalo e minha quarta modalidade agora já posso dizer que é o crossfit”, disse.

Com a primeira etapa sendo realizada neste mês de março, restam outras três etapas para o ano de 2019, que ocorrem, respectivamente, em junho, setembro e novembro. A ideia é progredir, com diz Lucas Ponte, um dos organizadores do Circuito Ceará Games. “Procuramos sempre evoluir, no sentido de promover mais o esporte, dentro do nosso Estado e também fora. O Ceará Games tem essa ideia, também, de ampliar o esporte. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a procurar boxes para começar a praticar o crossfit”, destacou.

"Pular corda" foi uma das provas na competição de crossfit deste fim de semana JL Rosa

Dito isso, o evento foi realizado em 12 horas de forma ininterrupta, tanto no sábado, quanto no domingo. Levando em consideração o sucesso do evento, Lucas garante, também, que a ideia é proporcionar grandes valores aos praticantes dessa prática esportiva. “O objetivo é achar os atletas mais preparados do Estado em todas as categorias. A ideia é evoluir cada vez mais em volta disso. Sempre há bons valores”, finalizou.

Destaque mundial

Atualmente, o estado do Ceará soma 34 boxes oficiais, fora os não oficiais que não pagam por utilizar a marca, mas que trabalham com a mesma metodologia. No Nordeste, os cearenses possuem o maior números de boxes credenciados.

No Brasil, de modo geral, possui mais de mil boxes oficiais, números que deixam o país atrás somente dos Estados Unidos, pioneiro do esporte que mais se populariza nos últimos anos.