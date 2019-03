Os prognósticos e a última rodada

Havia consenso de que Ceará e Fortaleza navegariam em águas calmas no Campeonato Cearense. Passariam por cima dos adversários menores. Respeitariam apenas o Ferroviário que retomou o status de poderoso, após alguns anos de sucessivos fracassos. Agora, com o certame indo para a rodada final, já se vê como são falhos os prognósticos no futebol. O Fortaleza pendurado, atrás de Floresta, Atlético e Ferroviário. Só o Ceará confirmou em campo seu favoritismo e já garantiu sua vaga nas semifinais. A última rodada pode ser de extrema surpresa porque até o vice-lanterna, o Guarany, segue na briga. A rigor, os dois resultados que complicaram a vida do Leão foram as derrotas para Atlético e Horizonte. Seis pontos que estão fazendo muita falta. Ainda assim, a contagem regressiva despertou a atenção de todos os concorrentes, exceto de Ceará e Barbalha. O Vozão porque garantido; o Barbalha porque não mais pode alcançar a vaga. Os prognósticos para as semifinais devem ser trabalhados com maior cuidado. No futebol como na vida as aparências enganam. Floresta e Atlético que o digam. Eles podem ser a zebra de 2019.

Na sequência

Vem aí o Corinthians. Amanhã enfrenta o Ceará no Castelão. O Corinthians vem de um empate com o Santos (0 x 0). Diante do Peixe, o Corinthians apresentou os mesmos erros que o Ceará apresentou diante do Fortaleza: erros de conclusão. O destaque do jogo foi o meia Clayson, eleito melhor do jogo, com 24,42% dos votos do GloboEsporte.com.

Sem sustos

Pelo que observei, o Ceará tem condições de eliminar o Corinthians, desde que alcance no Castelão significativa vantagem no saldo de gols. Não há gol qualificado (valendo peso dois se na casa do adversário), mas o saldo pode definir. Quando ainda era jogo único, o Ferroviário quase eliminou o Timão no Estádio do Café em Londrina, Paraná? Logo...

Revisão

Ontem, cuidei de analisar como Edinho e Júnior Santos conseguiram perder tantas e claras oportunidades de gol. Quando acontece uma vez é compreensível. Quando duas, caso a pensar. Quando acima disso há justos motivos para uma chamada à responsabilidade. Treinamento de finalização, amigos. Erros assim podem comprometer todo um projeto.

Na entrevista concedida após o clássico, o técnico Lisca recitou parte da poesia escrita pelo meu filho, Marcel Barros. O título da poesia é "O Impossível Aconteceu", referente à permanência do Ceará na Série A Nacional. Essa poesia está publicada na recente edição da "1914", Revista Oficial do Ceará Sporting Clube. A família agradece.

Trecho da poesia recitada por Lisca: "Foi com gol de goleiro/ um maluco no comando/ um talento de Quixadá/ o Cachaça driblando/ um raçudo cortando bola/ e lá na frente um rei comemorando/ O impossível aconteceu/ um time com a cara do nordeste/ futebol bonito/ coisa de cabra da peste/ chamou a atenção até do povo do Sudeste".