Organizadores garantem que Jogos de Tóquio vão ocorrer

Depois de criticar os "rumores irresponsáveis", o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshimo Mori, voltou a repetir que não considera "adiar ou cancelar os Jogos" em razão da epidemia do novo coronavírus. Faltando 162 dias para a cerimônia de abertura, as perguntas sobre um eventual adiamento da Olimpíada em caso de propagação do vírus por toda a Ásia estão aumentando.

"Gostaríamos de coordenar com o governo nacional e agir com calma", disse Mori durante uma reunião com autoridades do Comitê Olímpico Internacional (COI). A epidemia de pneumonia viral, oficialmente chamada COVID-19, já forçou o adiamento de uma série de eventos esportivos na China, incluindo competições de qualificação olímpica.

A lista não para de crescer. Na quarta-feira (13), o GP de Fórmula 1 de Xangai foi adiado e pode ser cancelado. Outros eventos esportivos programados na Ásia também podem ser adiados.

Uma cidade de 10 mil habitantes perto de Hanói, no Vietnã, foi colocada em quarentena. Durante a reunião com os membros do COI, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, prometeu aplicar "medidas rigorosas" para proteger a população contra o COVID-19 à medida que os Jogos Olímpicos se aproximam.

Até agora, uma pessoa morreu no Japão vítima do coronavírus. Há 27 casos confirmados em território japonês, quatro deles em estado grave no hospital. Outras 217 pessoas estão infectadas em um cruzeiro colocado em quarentena na costa do Japão.

O prefeito da vila olímpica, Saburo Kawabuchi, disse que espera um aumento da umidade do ar para limitar a doença. "Temos a estação das chuvas que pode derrotar o vírus". Pelo menos 1.368 pessoas morreram na China, onde cerca de 60 mil pessoas foram infectadas com o COVID-19.