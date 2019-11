Zidane comenta retorno de Neymar diante do Real Madrid e afirma: "Boa notícia"

Sem jogar desde o dia 13 de outubro, quando sofreu uma lesão na coxa durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Senegal, no dia 13 de outubro, Neymar está perto de retornar aos gramados. Na próxima terça-feira (26), Paris Saint-Germain encara o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel terá atacante brasileiro como reforço para o duelo com os espanhóis, no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). Para o técnico do time merengue, Zinedine Zidane, o retorno de Neymar é "uma boa notícia".

"A partida mais importante é a de amanhã (sábado (23), contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol). Mas, no que diz respeito aos jogadores que vão entrar na equipe do PSG, para mim isso é uma boa notícia", afirmou o treinador do Real Madrid em coletiva de imprensa.

Neymar, recuperado de uma lesão na coxa que o manteve longe dos campos desde outubro, integra o grupo do time francês que enfrentará o Lille, nesta sexta-feira (23), pelo Campeonato Francês.

"Estamos prontos para jogar contra os melhores, queremos jogar contra os melhores jogadores. Sabemos do potencial ofensivo que eles têm, mas é bom também pensar que vão jogar com uma equipe sem desfalques. Eu prefiro", completou Zidane, derrotado na estreia na Champions League pelo PSG por 3 a 0 em Paris, sem Neymar.